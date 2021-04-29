Коронавирус в Украине 29 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро четверга, 29 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 11 627 человек. Это самый высокий показатель за последние пять дней.

За прошедшие сутки было совершено 93,4 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 3 096 украинцам.

Умерло от коронавируса в Украине 43 778 пациентов, 387 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,63 млн человек, 18 442 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Новые случаи Covid-19 и прививки в регионах

Киев — 940 случаев / 7736 прививок;

Винницкая область — 276 случаев / 4015 прививок;

Волынская область — 345 случаев / 1467 прививок;

Днепропетровская область — 1021 случай / 5791 прививки;

Донецкая область — 809 случаев / 1721 прививки;

Житомирская область — 385 случаев / 2273 прививки;

Закарпатская — 141 случай / 1080 прививок;

Запорожская область — 546 случаев / 1049 прививок;

Ивано-Франковская область — 184 случая / 916 прививок;

Киевская область — 341 случай / 5685 прививок;

Кировоградская область — 174 случая / 1466 прививок;

Луганская область — 271 случай / 539 прививок;

Львовская область — 667 случаев / 3889 прививок;

Николаевская область — 311 случаев / 2281 прививки;

Одесская область — 518 случаев / 2683 прививки;

Полтавская область — 666 случаев / 5640 прививок;

Ровенская область — 386 случаев / 1713 прививок;

Сумская область — 429 случаев / 2435 прививок;

Тернопольская область — 312 случаев / 1755 прививок;

Харьковская область — 1203 случая / 6234 прививки;

Херсонская область — 277 случаев / 2930 прививок;

Хмельницкая область — 461 случай / 1128 прививок;

Черкасская область — 444 случая / 3141 прививки;

Черновицкая область — 131 случай / 909 прививок;

Черниговская область — 389 случаев / 1993 прививки.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 70 469 прививок от коронавируса.

Вакцинация проводилась 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами прививки.

С начала кампании по вакцинации были привиты 629 184 украинца: в лист ожидания записались уже более 501 тыс. граждан.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.