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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

В Украине обнаружили 11 627 случаев коронавируса, количество госпитализаций уменьшилось

В Украине обнаружили 11 627 случаев коронавируса, количество госпитализаций уменьшилось

По состоянию на утро четверга, 29 апреля, коронавирус в Украине подтвердился еще у 11 627 человек. Это самый высокий показатель за последние пять дней.

За прошедшие сутки было совершено 93,4 тыс. тестирований. Госпитализация понадобилась 3 096 украинцам.

Умерло от коронавируса в Украине 43 778 пациентов, 387 за последние сутки.

Выздоровели от Covid-19 уже 1,63 млн человек, 18 442 за последние сутки.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1203), Днепропетровской (1021), г. Киев (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

Коронавирус в Украине 29 апреля 2021: оперативная статистика МОЗ

Новые случаи Covid-19 и прививки в регионах

  • Киев — 940 случаев / 7736 прививок;
  • Винницкая область — 276 случаев / 4015 прививок;
  • Волынская область — 345 случаев / 1467 прививок;
  • Днепропетровская область — 1021 случай / 5791 прививки;
  • Донецкая область — 809 случаев / 1721 прививки;
  • Житомирская область — 385 случаев / 2273 прививки;
  • Закарпатская — 141 случай / 1080 прививок;
  • Запорожская область — 546 случаев / 1049 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 184 случая / 916 прививок;
  • Киевская область — 341 случай / 5685 прививок;
  • Кировоградская область — 174 случая / 1466 прививок;
  • Луганская область — 271 случай / 539 прививок;
  • Львовская область — 667 случаев / 3889 прививок;
  • Николаевская область — 311 случаев / 2281 прививки;
  • Одесская область — 518 случаев / 2683 прививки;
  • Полтавская область — 666 случаев / 5640 прививок;
  • Ровенская область — 386 случаев / 1713 прививок;
  • Сумская область — 429 случаев / 2435 прививок;
  • Тернопольская область — 312 случаев / 1755 прививок;
  • Харьковская область — 1203 случая / 6234 прививки;
  • Херсонская область — 277 случаев / 2930 прививок;
  • Хмельницкая область — 461 случай / 1128 прививок;
  • Черкасская область — 444 случая / 3141 прививки;
  • Черновицкая область — 131 случай / 909 прививок;
  • Черниговская область — 389 случаев / 1993 прививки.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки в Украине сделали 70 469 прививок от коронавируса.

Вакцинация проводилась 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 пунктами прививки.

С начала кампании по вакцинации были привиты 629 184 украинца: в лист ожидания записались уже более 501 тыс. граждан.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

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