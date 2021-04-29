В Украине зарезервировали 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca для повторных прививок

В Министерстве здравоохранения зарезервировали 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca для людей, которые должны получить повторную прививку против коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный и врач Украины Виктор Ляшко в социальных сетях. По его словам массовая вакцинация второй дозой в Украине пройдет с 19 мая до 1 июня.

— Без паники, для проведения второй прививки с 19 мая по 1 июня вакциной AstraZeneca уже зарезервировано 15 тыс. доз, — отметил он.

По словам Ляшко, сейчас в Украине вакцинация проводится в 2 127 кабинетах прививки, максимально вовлечены мобильные бригады. Также благодаря возможности регистрировать на вакцинацию компании в которых более 50 человек, в очередь записались 404 коллективы.

Вакцинация в Украине

В Украине за сутки, 28 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 70 469 человек, один человек вакцинировался второй дозой препарата.

Это наибольшее количество прививок за сутки с начала прививочной кампании против SARS-CoV-2 в Украине.

Больше прививок сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685 ) и Полтавской (5 640) областях. Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко