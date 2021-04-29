В Украине за сутки, 28 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 70 469 человек, один человек вакцинировался второй дозой препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в социальных сетях. Это наибольшее количество прививок за сутки с начала прививочной кампании против SARS-CoV-2 в Украине.

Накануне рекордным было количество прививок, которую сделали 8 апреля — 21 892 вакцинированных.

Больше всего прививок 28 апреля сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791) , Киевской (5 685) и Полтавской (5 640) областях. Достаточно низкие темпы вакцинации остались в Луганской (539), Черновицкой (909) и Ивано-Франковской (919) областях.

Большинство украинцев за сутки получили прививки именно вакциной AstraZeneca — 60 017. В то же время Sinovac вкололи 5 793 людям, Pfizer — 4 658.

Всего с начала прививочной кампании от Covid-19 привито 629 184 человека. Из них получили первую дозу — 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили два дозы) — 10 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 апреля, коронавирус в Украине подтвердился в 11 627 человек. Это самый высокий показатель за последние пять дней. За сутки выписаны 18 442 человек, а умерло — 387 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), Донецкой (809) и Львовской (667) областях и г. Киев (940).

Источник: Максим Степанов, СНБО