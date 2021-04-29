Согласно опросу российских ученых, который был проведен среди родителей 518 детей в возрасте до 18 лет и которые были госпитализированы в московскую больницу в период с апреля по август 2020 года, восприимчивость детей к вирусу очень недооценена.

Результаты показали, что у 24,3% пациентов симптомы коронавирусной болезни сохранялись в течение 7-9 месяцев после выписки из больницы.

Симптомы, которые чаще всего сохранялись у детей:

Потеря вкуса и обоняния – 6%

Постоянная усталость – 10%

Нарушения сна – 7%

Также ученые выяснили, что наибольшему риску постковидных проявлений были подвержены дети от 12 до 18 лет, а также те, у кого в анамнезе была аллергия.

Исходя из результатов исследования, ученые выяснили, что постковидный синдром чаще всего проявлялся хронической усталостью у детей.

— Самая распространенная проблема – это усталость. Речь не об усталости в течение одного-двух дней. Мы говорим об устойчивом симптоме, причину которого нужно определить, – заявили ученые.

Исследователи работают над созданием тестов, которые можно провести с использованием образца крови, для определения длительности действия вакцины от Covid-19.

Источник: medRxiv