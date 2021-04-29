Согласно опросу российских ученых, который был проведен среди родителей 518 детей в возрасте до 18 лет и которые были госпитализированы в московскую больницу в период с апреля по август 2020 года, восприимчивость детей к вирусу очень недооценена.
Результаты показали, что у 24,3% пациентов симптомы коронавирусной болезни сохранялись в течение 7-9 месяцев после выписки из больницы.
Симптомы, которые чаще всего сохранялись у детей:
- Потеря вкуса и обоняния – 6%
- Постоянная усталость – 10%
- Нарушения сна – 7%
Также ученые выяснили, что наибольшему риску постковидных проявлений были подвержены дети от 12 до 18 лет, а также те, у кого в анамнезе была аллергия.
Исходя из результатов исследования, ученые выяснили, что постковидный синдром чаще всего проявлялся хронической усталостью у детей.
— Самая распространенная проблема – это усталость. Речь не об усталости в течение одного-двух дней. Мы говорим об устойчивом симптоме, причину которого нужно определить, – заявили ученые.
Исследователи работают над созданием тестов, которые можно провести с использованием образца крови, для определения длительности действия вакцины от Covid-19.
Источник: medRxiv