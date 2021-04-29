Исследователи работают над созданием тестов, которые можно провести с использованием образца крови, для определения длительности действия вакцины от Covid-19.

Один из подходов к определению этих так называемых коррелятов защиты разрабатывается в Оксфордском университете.

Исследователи намеренно заражают добровольцев коронавирусом. Все добровольцы — это здоровые молодые люди, ранее переболевшие Covid-19.

— Причина, по которой мы проводим исследование, заключается в том, что мы ожидаем увидеть определенный уровень защиты от повторного заражения. Ключевой вопрос в том, какой уровень? И какой иммунный ответ коррелирует с этой защитой, — пояснила профессор вакцинологии и главный исследователь проекта Хелен МакШейн.

МакШейн и ее коллеги надеются ответить на этот вопрос.

— Когда вы заражаетесь вирусом, ваша иммунная система вырабатывает антитела, которые нацелены на вирус и борются с ним. Если вы вылечились от вирусной инфекции, то это значит, что антитела сделали свое дело, — добавляет она.

Исследователи хотят узнать, какого уровня антител достаточно для защиты от инфекции в будущем.

— Повторное инфицирование с уровнем антител выше определенного уровня может оказаться невозможным, — говорит МакШейн.

Уровень антител измеряется с помощью анализа крови, и ответ на этот вопрос должен существенно помочь в борьбе с пандемией Covid-19.

Ученые изучают уровни антител примерно у 1600 человек, получивших вакцину Moderna. Уже были проанализированы три образца крови.

— Образец, который был взят в первый день вакцинации, образец, который был взят в день, когда люди получили вторую вакцинацию, а затем образец, который был взят через четыре недели после второй вакцинации. По этому последнему образцу антитела человека должны были достичь защитного уровня. Вопрос в том, будут ли люди, которые были вакцинированы и вновь заболели, иметь более низкий уровень антител, чем те, кто не болел? — заявил биостатист Питер Гилберт из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона, который возглавляет группу по анализу данных.

По его словам, результаты должны показать, существует ли определенный уровень антител, позволяющий утверждать, что новая вакцина будет эффективно работать без тестирования ее на десятках тысяч людей.

— Все в этой области ждут результатов. И мы приближаемся, мы почти у цели, — подытожил Гилберт.

Фармацевтическая компания Pfizer планирует разработать собственные таблетки от коронавируса до конца 2021 года.

Источник: OPB