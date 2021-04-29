Как выявить инсулинорезистентность — советы врача

Диагноза Инсулинорезистентность — не существует, ведь это синдром, который проявляется определенными симптомами.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-эндокринолог Наталья Домбровская в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, не всегда нужно проверять инсулин, чтобы определить инсулинорезистентность у человека.

— Если у пациента есть лишний вес, то у него практически со 100% вероятностью будет инсулинорезистентность. Ведь именно на фоне лишнего веса развивается этот синдром, — отметила она.

Домбровская утверждает, что люди с инсулинорезистентностью могут похудеть. Хотя синдром осложняет снижение веса, но при желании это можно сделать.

— Конечно можно сдать анализ на инсулин и затем показать результаты пациенту с инсулинорезистентностью, чтобы он увидел эти “страшные показатели”. Таким образом можно мотивировать человека к похудению. Через некоторое время, когда у пациента снизится вес, показатели инсулина станут лучше, — добавила врач.

По ее словам, в случае инсулинорезистентности следует начинать с пищевого дневника и работать с диетологом или эндокринологом. Постоянно делать анализ на инсулин не стоит, ведь это очень вариабельный показатель, который зависит от времени суток, пищи, настроения.

Врач может сразу может заметить инсулинорезистентность просто раздев пациента во время консультации.

— Если на теле можно заметить абдоминальное ожирение, когда тип отложения жировой ткани именно на животе, то инсулинорезистентность точно есть, — подчеркнула она.

Диета во время диабета

Сахарный диабет — одно из самых распространенных и опасных болезней современности. Существует два типа диабета — инсулинозависимый сахарный диабет и инсулиннезависимый сахарный диабет. Причины возникновения различны, но эта болезнь требует контроля за образом жизни, а особенно — питанием.

У человека может понемногу расти масса тела. Если у женщин объем талии становится более 80 см, а у мужчин более 94 см, это уже означает, что большинство этих людей имеют инсулинорезистентность, которая является первым шагом к началу диабета второго типа или компенсированного сахарного диабета.

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