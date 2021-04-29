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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Как выявить инсулинорезистентность — советы врача

жінка з інсулінорезистентністю

Диагноза Инсулинорезистентность — не существует, ведь это синдром, который проявляется определенными симптомами.

Об этом рассказала Фактам ICTV врач-эндокринолог Наталья Домбровская в программе Есть здоровый вопрос. По ее словам, не всегда нужно проверять инсулин, чтобы определить инсулинорезистентность у человека.

— Если у пациента есть лишний вес, то у него практически со 100% вероятностью будет инсулинорезистентность. Ведь именно на фоне лишнего веса развивается этот синдром, — отметила она.

Домбровская утверждает, что люди с инсулинорезистентностью могут похудеть. Хотя синдром осложняет снижение веса, но при желании это можно сделать.

— Конечно можно сдать анализ на инсулин и затем показать результаты пациенту с инсулинорезистентностью, чтобы он увидел эти “страшные показатели”. Таким образом можно мотивировать человека к похудению. Через некоторое время, когда у пациента снизится вес, показатели инсулина станут лучше, — добавила врач.

По ее словам, в случае инсулинорезистентности следует начинать с пищевого дневника и работать с диетологом или эндокринологом. Постоянно делать анализ на инсулин не стоит, ведь это очень вариабельный показатель, который зависит от времени суток, пищи, настроения.

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Врач может сразу может заметить инсулинорезистентность просто раздев пациента во время консультации.

— Если на теле можно заметить абдоминальное ожирение, когда тип отложения жировой ткани именно на животе, то инсулинорезистентность точно есть, — подчеркнула она.

Диета во время диабета

Сахарный диабет — одно из самых распространенных и опасных болезней современности. Существует два типа диабета — инсулинозависимый сахарный диабет и инсулиннезависимый сахарный диабет. Причины возникновения различны, но эта болезнь требует контроля за образом жизни, а особенно — питанием.

У человека может понемногу расти масса тела. Если у женщин объем талии становится более 80 см, а у мужчин более 94 см, это уже означает, что большинство этих людей имеют инсулинорезистентность, которая является первым шагом к началу диабета второго типа или компенсированного сахарного диабета.

Подробнее о диете при диабете — читайте на Фактах ICTV.

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