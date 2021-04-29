С 15 мая 2021 года Турция официально отменила обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщил ресурс Avianews.

Отмечается также, что отмена сэкономит потенциальным туристам не только время, необходимое для прохождения ПЦР-теста, но и деньги – порядка 1000 грн.

При этом в силе остается необходимость заполнения специальной формы перед тем, как вылететь в страну. В нее нужно будет внести паспортные данные, номер рейса и место проживания в Турции. Для чего это нужно?

После обработки предоставленных данных, система выдаст туристу его HES-код, который станет своеобразным пропуском в гостиницы, рестораны, общественные места и на транспорт. Таким образом турецкие власти стараются отследить возможные контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией.

До 15 мая ПЦР-тест для въезда на территорию Турции обязателен. Его необходимо сделать не менее, чем за трое суток (72 часа) до вылета.

С 29 апреля по 17 мая в Турции действует строгий локдаун.

А между тем Фактам ICTV стало известно, как в Украине обновили зоны карантина.

Источник: Avianews