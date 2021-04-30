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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Будут ли вакцинировать родственников сотрудников компаний – Ляшко

Будут ли вакцинировать родственников сотрудников компаний – Ляшко

Близких родственников сотрудников компаний, которые подали в Минздрав Украины корпоративную заявку на вакцинирование, прививать от Covid-19 не будут. От этом сообщил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Речь идет о коллективах, насчитывающих в штате более 50 человек, которым Министерство здравоохранения дало добро на групповую вакцинацию против коронавируса.

Для этого необходимо подать соответствующую заявку через контакт-центр Минздрава, составить списки сотрудников и обустроить комфортное помещение для проведения процедуры вакцинации.

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Норма коллективной вакцинации не распространяется на родственников сотрудников, которые выразили желание сделать прививку от Covid-19.

По состоянию на 30 апреля заявки подали 436 компаний с общим количеством работников более 50 000 человек. Правда, вакцинация коллективов еще не началась.

А между тем, Фактам ICTV стало известно о стремительном распространении в Европе индийского штамма Covid-19. В каких странах его уже зафиксировали, читайте в наши материалах.

Источник: 24 канал

Фото: Pexels

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