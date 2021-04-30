30 апреля Украина получила очередную партию вакцины против коронавируса CoronaVac. В страну прибыли 500 тыс. доз вещества.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Несмотря на дефицит вакцин в мире, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить граждан Украины вакцинами. Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин, — отметил Максим Степанов.

Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта, тогда страна получила 200 тыc. доз.

Прививки начали делать 13 апреля.

Вакцинация в Украине

С конца февраля в Украине продолжается иммунизация против коронавируса.

Страна договаривается о поставках веществ.

По поводу вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech, то в целом страна договорилась о поставке 1 млн 915 тыс. доз вещества.