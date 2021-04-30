Каким будет эффект, если первую прививку против коронавируса сделать вакциной AstraZeneca, а вторую – Pfizer-BioNTech? Такова цель исследования, к которому приступили ученые Института здоровья Карла III, сообщает Минздрав Испании.

Изучая комбинацию двух разных прививок, ученые хотят, прежде всего, выяснить, можно ли таким образом минимизировать или вообще свеcти к нулю побочные эффекты от вакцинации. В частности, речь идет об альтернативе второй дозе AstraZeneca, после которой были зафиксированы случаи образования тромбов. Правда, случаи эти были единичными.

В научном проекте, который развернется на платформах сразу пяти больниц, примут участие 400 человек. Еще 200 дали согласие быть в контрольной группе. Первые результаты ученые обещают уже к середине мая.

Стало также известно, что эксперименты с сочетанием вакцин от разных фирм с целью повышения конечного эффекта проводят и китайские производители вакцин от Covid-19 компании Sinopharm и Sinovac.

А между тем, Фактам ICTV стало известно мнение ученых по поводу требования носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице.