В Украине вторую прививку вакцины против Covid-19 получили уже 130 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны с Covid-19. За вчера вторую прививку сделали 120 людям препаратом CoronaVac. Еще 10 человек вакцинировали AstraZeneca.

Повторную дозу вакцины получили жители Полтавской (116) и Хмельницкой (4) областей. 29 апреля, прививки получили 73 376 человек.

Больше сутки вакцинировали в Киеве (8 362 прививки), Харьковской (6 015), Киевской (5 743), Полтавской (5 317) и Днепропетровской (4 968) областях.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 130 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

29 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину прибудет следующая партия вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinоvac, она составит 500 тыс. доз. Вакцина прибудет в рамках контракта на 1,9 млн доз.

Источник: СНБО