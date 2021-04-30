В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусной болезнью. Минздрав готовит представление в госкомиссию о выводе из красного уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в желтый уровень эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля. С 1 мая в красной зоне могут остаться семь областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

— Сегодня в одной из областей уровень загруженности коек с приподнятым кислородом не превышает установленного Кабинетом министров показателя на уровне 65%, — отметил он.

Ляшко также добавил, что в Украине увеличиваются темпы вакцинации населения против коронавируса. За 28-29 апреля в стране сделали более 143 тыс. прививок.

В то же время в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики прогнозируют, что через неделю Хмельницкая, Харьковская и Сумская области могут остаться в красной зоне. В то же время Житомирская область на следующей неделе может выйти из красного уровня эпидопасности. Также ожидается выход Николаевской и Черниговской областей.