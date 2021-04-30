Десять лет подряд исследователи центра City of Hope тестировали соединения, которые подавляют рост раковых клеток, изучая обычные грибы из супермаркета.

Ученые City of Hope работают над тем, чтобы доказать антираковое действие грибов. И им кажется, что порошок из белых шампиньонов способен снизить уровень простатического специфического антигена (PSA) у мужчин, страдающих раком предстательной железы. Кроме того, средство не вызывает негативных последствий.

Исследователи пришли уже к уровню клинических испытаний, где проверяют возможность грибов предотвратить также возникновение рецидива рака молочной железы у женщин в постменопаузе.

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Анализ результатов показал, что экстракт грибов может блокировать активность фермента, важного для рака молочной железы, но, к сожалению, не на том уровне, когда заболевание замедляется. Поэтому они направили усилия на разработку стратегии профилактики онкологии.

Не растения и не животные. Грибы создали свое отдельное царство в местах тихих и неприметных. Но, если исследования их свойств дадут свои плоды, то они выйдут в свет.

В Украине выращивают ценный гриб — шиитаке. Он очищает сосуды от холестерина, снижает уровень сахара в крови и тормозит рост раковых клеток. За свои уникальные свойства он получил название императорский гриб.

Источник: Национальный институт рака США.