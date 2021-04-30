Французские органы здравоохранения подтвердили первые случаи заражения людей индийским штаммом Covid-19.

Первый случай заболевания был подтвержден в четверг: заболела женщина, которая путешествовала по Индии до усиления мер на границах.

Позже индийский штамм Covid-19 был диагностирован у двух человек, которые приехали из Индии в разные дни.

Во Франции с 24 апреля были усилены меры пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из стран, где циркулирует индийский штамм коронавируса.

В столице Чешской республики также обнаружили первый случай индийского штамма Covid-19.

— Санитарно-гигиеническая станция Праги (HSHMP) зарегистрировала первый случай заболевания Covid-19 штаммом B. 1.617 в городе, — сказано в сообщении.

Это первый случай индийского штамма в Чехии. Мутацию обнаружили у мужчины из Индии, который приехал в страну. Сейчас начато эпидемиологическое расследование и отслеживают возможные контакты этого человека, чтобы предотвратить передачу индийской мутации другим людям.

— Проявлением заболевания у инфицированного были повышенная температура, мышечные и головные боли. Никаких других проблем со здоровьем выявлено не было, — сказано в сообщении HSHMP.

Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании и уже зафиксировали в Украине, значительно опаснее индийского.

Источник: La Tribune, HSHMP