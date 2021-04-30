В Киеве по состоянию на 30 апреля — 868 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 195 498 случаев.

От осложнений Covid-19 умер 4 591 человек, за последние сутки зафиксировано 24 летальных исхода. Кроме того, за сутки 8 362 жители Киева получили прививки от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: