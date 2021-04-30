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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В сутки 868 жителей Киева заболели коронавирусом

коронавірус

В Киеве по состоянию на 30 апреля — 868 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии зарегистрировано 195 498 случаев.

От осложнений Covid-19 умер 4 591 человек, за последние сутки зафиксировано 24 летальных исхода. Кроме того, за сутки 8 362 жители Киева получили прививки от Covid-19.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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