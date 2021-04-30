Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны

С 1 мая Киевская и Николаевская область выходят из красной зоны карантина. Решение приняли 30 апреля на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в социальных сетях. Две области попадут сразу в желтую зону эпидопасности.

Поэтому с 1 мая в красной зоне останутся только семь регионов: Житомирская, Хмельницкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Полтавская области.

Кроме того, завтра город Киев переходит в желтую зону, поэтому жесткие ограничения снимаются. Новые карантинные ограничения, характерные для этой зоны, начнут действовать с полуночи.

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики считают, что на следующей неделе может выйти из красного уровня эпидопасности Житомирская область. Также ожидается выход Черниговской области.

Карантин в Украине

По состоянию на 30 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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Источник: Олег Немчинов