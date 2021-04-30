Коронавирус продолжает распространяться по миру. В общем уже зафиксировали более 151,1 млн случаев заражения коронавирусом. В Украине же ситуация с Covid-19 стабилизировалась, некоторые области начинают выходить из красной зоны эпидопасности.

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Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 10 072 человека. За сутки победить болезнь удалось 20 192 людям, что вдвое больше, чем новых случаев. Также зафиксировали 307 новых летальных случаев.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (868), Харьковской (1059) и Днепропетровской (930) областях.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина запретила пересекать границу иностранцам, которые прибыли из Индии. Ведь сейчас в стране тяжелая ситуация с коронавирусом. За сутки фиксируют около 400 тыс. новых случаев Covid-19.

В то же время он отметил, что ситуация в Украине улучшилась. Поэтому с 1 мая из красной зоны карантина выйдут Киевская, Николаевская области и город Киев.

Вакцинация в Украине

29 апреля в Украине против Covid-19 вакцинировали 73 376 человек. А повторную прививку осуществили 130 людям.

Больше сутки вакцинировали в Киеве (8362 прививки), Харьковской (6015), Киевской (5743), Полтавской (5317) и Днепропетровской (4 968) областях.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 130 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Коронавирус в мире

Лидерами по темпам распространения коронавируса в мире являются США (33 млн), Индия (18,5 млн), Бразилия (14,5 млн), Франция (5,5 млн) и Российская Федерация (4,7 млн). Украина остается на 16 месте среди стран мира по распространению Covid-19.

По статистике ВОЗ, в мире наблюдается резкое ухудшение ситуации с коронавирусом. Так, количество новых случаев за сутки приближается к 1 млн. Примерно половина новых случаев приходится на регион Южной Азии. Однако уровень смертности в третью волну Covid-19 ниже, чем во вторую.

Во Франции и Чехии зафиксировали первые случаи заражения людей индийским штаммом Covid-19. Ранее во Франции с 24 апреля усилили меры пограничного контроля для пассажиров, прибывающих из стран, где циркулирует индийский штамм коронавируса.

Количество случаев коронавируса в Индии снова резко возросло. Поэтому военные госпитали страны начали принимать больных Covid-19, ведь обычные больницы переполнены. В Индии за минувшие сутки зарегистрировано 386 452 новых случая Covid-19.

В Венгрии ослабляют карантин, поскольку показатель вакцинации в стране достиг 40%. 1 мая возобновят работу гостиницы, рестораны, театры, кинотеатры, тренажерные залы, спортивные сооружения, бассейны, музеи, библиотеки и зоопарки.

Северная Ирландия также ослабляет карантин после четырех месяцев жесткого локдауна. С 30 апреля могут восстановить работу второстепенные магазины, которые до сих пор были закрытыми, рестораны, спортзалы и бассейны. На дворе можно собираться в частных садах компаниями до 15 человек, но не более трех домохозяйств.

Карантин в Украине

По состоянию на 30 апреля 2021 года в девяти областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли город Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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