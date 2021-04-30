Члены семьи ребенка, посещающего школу лично, находятся в зоне риска и могут обнаружить у себя симптомы Covid-19. Но ношение масок в школе может снизить этот риск, сообщается в исследовании школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса.

Было проанализировано около 600 тыс. ответов из обследования симптомов Covid-19 на базе Facebook в США за период с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

Результаты исследования показали, что люди, живущие с детьми в возрасте до 12 лет, которые посещают детские сады и школы, почти на 38% чаще сообщали о симптомах, похожих на Covid-19: кашель, затрудненное дыхание, чем те, у кого дети учились дистанционно.

По данным респондентов, у них возникали симптомы Covid-19: лихорадка и респираторные симптомы, потеря вкуса. В итоге, тест на Covid-19 был положительным.

Опрос также показал, что когда школы использовали семь или более мер защиты от инфекции, то риск, связанный с очным обучением детей, в основном исчез. И полностью исчез, когда принималось 10 или более мер.

— Эти результаты подтверждают идею о том, что меры по смягчению последствий в школах могут значительно снизить избыточный риск Covid-19 для взрослых, живущих с детьми, которые посещают школу лично, — говорит первый автор исследования Джастин Лесслер, доцент кафедры эпидемиологии Школа Блумберга.

Американские ученые вплотную подошли к созданию лекарства, которое позволит избежать ИВЛ при тяжелом течении Covid-19.