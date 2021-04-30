В Бразилии в составе российской вакцины Спутник V обнаружили способный к размножению аденовирус — основу для гена коронавируса SARS-CoV-2, который кодирует S-белок.

Об этом сообщили в фармацевтическом регуляторе Бразилии Anvisa. Эксперты рекомендовали властям запретить импорт и использование этого препарата, ведь он может спровоцировать слишком высокие неотъемлемые риски.

Специалисты отметили, что в целом безвредный вирус человека в составе вакцины должен быть генетически подправленным и неспособным к воспроизводству после инъекции. Поэтому наличие репликации — серьезный дефект биопродукта или его партии.

Кроме того, в Словацком институте контроля за лекарственными средствами недавно заявили, что во время проверки Спутника V, они нашли в его составе клетки, которые помогают размножать дефектный вирус еще при производстве препарата. Это противоречит утвержденным европейским стандартам.

— Аденовирус в векторных вакцинах должен терять ген, отвечающий за размножение. Однако бразильский Anvisa указывает на находку этого гена в партии российской вакцины. Теоретически это может привести к возникновению новых побочных эффектов или даже к случаям новой болезни, подобной Covid-19, после вакцинации. Такой феномен требует более глубокого изучения, пока реальный баланс: польза и риск после вакцины — неизвестен, — отметила инфекционист Наталья Ахмадеева.

Врач-инфекционист Фаллаха Нуржахан объяснила, что аденовирус — это острое инфекционное заболевание. Оно может передаваться воздушно-капельным или контактным путем.

Аденовирус может поражать различные органы и системы организма человека: слизистые оболочки верхних дыхательных путей, кишечник, лимфоидную ткань, мочевой пузырь.

Обычно заболевание начинается с симптомов ОРВИ и редко проходит в тяжелой форме. Однако врачи убеждены, что трудно пока сказать о том, что вирус может вызвать в модифицированном виде.

— Но если у больного человека не будет надлежащего лечения или будет неэффективная терапия, то могут возникнуть осложнения в виде отита, ангины, пневмонии и обострения хронических заболеваний, — добавила Нуржахан.

Вакцина Спутник V

Российскую вакцину Спутник V не будут регистрировать в Украине. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинцев будут вакцинировать только безопасными препаратами с доказанной эффективностью.

В то же время он отметил, что другие препараты, которые не подходят под эти критерии, не будут ввезены на территорию Украины.

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Источник: Anvisa, Denik