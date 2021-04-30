Украина должна подписать новый контракт на поставку вакцины против коронавируса, который обеспечит граждан страны веществом до конца года.
Сделку анонсировал глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.
— Максимум два дня, а, может, раньше мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации, — заявил Максим Степанов.
Однако о какой именно вакцине идет речь, министр здравоохранения не уточнил.
Вакцинация в Украине
С конца февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.
Первыми прививки сделали работникам медицинской сферы.
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