Украина должна подписать новый контракт на поставку вакцины против коронавируса, который обеспечит граждан страны веществом до конца года.

Сделку анонсировал глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

— Максимум два дня, а, может, раньше мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации, — заявил Максим Степанов.

Однако о какой именно вакцине идет речь, министр здравоохранения не уточнил.

Вакцинация в Украине

С конца февраля 2021 года в Украине проходит иммунизация населения против коронавируса.

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Первыми прививки сделали работникам медицинской сферы.

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