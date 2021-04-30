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Факты / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

В США на Covid-вакцинацию завлекают пивом и бесплатным маникюром

В США на Covid-вакцинацию завлекают пивом и бесплатным маникюром

Власти крупных американских городов принялись всячески стимулировать народ идти на вакцинацию. Они обеспокоены заметным уменьшением количества прививок от Covid-19 в день – показатель упал больше, чем на миллион за последние две недели.

Например, в Детройте предлагают по 50 долларов тем, кто на своем личном транспорте доставит желающих к месту вакцинации. Также здесь широко развернулись волонтеры, которые стучатся во все двери, чтобы предложить свою помощь в регистрации на прививку.

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А в ближайших планах властей Чикаго – организация фестивалей и вечеринок специально под прививки. Все, кто туда придет сделать вакцинацию, смогут угощаться пивом, орешками, наслаждаться выступлением аматорских коллективов, а также бесплатно сделать прическу и маникюр.

— Идея состоит в том, чтобы устроить вечеринку, привезти вакцину и сделать это действительно удобным способом для людей сделать вакцинацию, — сказала комиссар здравоохранения Чикаго доктор Эллисон Арвади.

По словам представителя системы здравоохранения штата Вашингтон Мэтта Шанца, самым большой проблемой кампании по вакцинации является неопределенность людей в отношении прививок как таковых. В ответ на предложение вакцинироваться, они часто говорят примерно так: о Боже, я не хочу участвовать в этом правительственном эксперименте.

А в Украине, между тем, никак не стартует заявленная Минздравом коллективная вакцинация, на которую уже записалось более 50 тысяч человек.

Источник: MedicalXpress

Фото: Pexels

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