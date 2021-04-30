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Факты / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Украина будет быстрее выявлять новые штаммы и мутации Covid-19

Украина будет быстрее выявлять новые штаммы и мутации Covid-19

В Украине в последние месяцы начали проводить секвенирование. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— ВОЗ предоставил тест-системы для выявления мутаций вируса. Далее эти образцы направляются в две лаборатории: в одну крупную фармацевтическую компанию и Институт молекулярной биологии и генетики. Но количество этих исследований ограничено — примерно 120 в месяц, — сказал он.

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Радуцкий отметил, что в 21 регионе Украины циркулирует британский штамм Covid-19 и зарегистрирован один случай южноафриканского в Полтавской области.

— Понятно, что проводить секвенирование в таких масштабах — 120 исследований в месяц — это временное решение проблемы. Украине нужно проводить в месяц не менее тысячи таких исследований, — признает он.

Также Радуцкий добавил, что Украина уже начала закупку секвенатора для специализированной лаборатории по выявлению штаммов вируса.

— Уже в июле должна заработать украинская лаборатория. Она позволит проводить более тысячи исследований в месяц, — подытожил он.

Радуцкий ранее заявлял, что четвертая волна коронавируса в Украине, которая может возникнуть осенью, точно не будет легкой.

Фото: Pixabay

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