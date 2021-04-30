Кабинет министров Украины принял решение о запрете пересечения государственной границы иностранцам, которые прибыли из Индии. Так, иностранцам и лицам без гражданства, прибывших из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней нельзя будет попасть в Украину со 2 мая.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 30 апреля. По его словам, решение было принято из-за вспышки коронавируса в Индии.

— В мире продолжается борьба с пандемией. Лидером по регистрации ежедневных случаев Covid-19 является Индия. Там регистрируют почти 400 тыс. случаев в сутки, — отметил врач.

Он также добавил, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи из последних 14 дней подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР-теста.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 апреля в в Украине зафиксировали 10 072 новых случая коронавируса. Победить болезнь удалось 20 192 людям. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 307 человек.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (868), Харьковской (1059) и Днепропетровской (930) областях.

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