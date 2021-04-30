Число случаев коронавируса в Индии снова резко возросло.

Армия открыла свои больницы в отчаянной попытке контролировать масштабный гуманитарный кризис, вызванный острой нехваткой коек, лекарств и кислорода.

Главнокомандующий индийской армией Манодж Нараване призвал больных жителей Индии обращаться за помощью в ближайшие армейские госпитали.

Военнослужащие также помогают больницам в доставке баллонов с кислородом и транспортными средствами для транспортировки больных.

В свою очередь жители Индии в социальных сетях просят о помощи, лекарствах и кислороде, а также сражаются за больничные койки в отделениях интенсивной терапии.

В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 386 452 новых случая Covid-19, а с начала пандемии зарегистрировано более 18,7 млн случаев.

Министерство здравоохранения Индии в пятницу, 30 апреля, также сообщило о 3 498 случаях смерти за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 208 330.

Эксперты считают, что все цифры занижены, но точно не известно, насколько сильно.

Индия уже установила ежедневный мировой рекорд более чем за неделю — в среднем почти 350 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. А ежедневная смертность от Covid-19 утроилась за последние три недели.

Кабинет министров Украины принял решение о запрете пересечения государственной границы иностранцам, которые прибыли из Индии.

Источник: ABC news