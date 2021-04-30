В Одессе от анорексии и Covid-19 умерла 12-летняя девочка

В Одессе умерла 12-летняя девочка, которая весила менее 30 кг. Об этом сообщила директор детской ГКБ № 3 Елена Артемова.

По ее словам, 28 апреля в 10.30 ребенка госпитализировала бригада скорой медицинской помощи в состоянии комы.

— В состоянии крайней тяжести. Температура тела 35,2, пульс — 20, частота дыхания — до 10, сатурация — 75, глюкоза — 1, давление — 50 на 40. В возрасте 12 лет и 10 месяцев ребенок весил 28 кг. Она не реагировала абсолютно ни на что, и сразу была поднята в отделение интенсивной терапии, где начались реанимационные меры, — рассказала Артемова.

Кроме того, у ребенка отсутствовала подкожная жировая клетчатка, было обостренное лицо и другие признаки заболевания.

Артемова отметила, что предварительный диагноз, который поставили девочке, — кома второй степени (глубокая кома), синдром дегидратации (обезвоживания), кахексия, полиорганная недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма) и подозрение на Covid 19.

Она заверила, что врачи изо всех сил пытались спасти ребенка, его подключили к различной аппаратуре, в том числе к аппарату ИВЛ. Но через 19 часов он умер. Впоследствии пришел ответ ПЦР-диагностики, согласно которой у девочки был коронавирус в организме.

В полиции отметили, что в связи с гибелью ребенка открыто уголовное производство. Эксперты отметили, что у потерпевшей была анорексия, она пыталась похудеть, и довела свой организм до критического состояния.

По данному факту возбуждено производство по ст. 166 УК Украины.

В то же время психолог Екатерина Гранде утверждает, что родителям стоит внимательнее относиться к реакциям и эмоциям детей.

— Следует чаще говорить с детьми и объяснять, что в социальных сетях не существует идеальных тел. Также не стоит показывать негативный пример ребенку в виде нелюбви к своему телу. И конечно следует понимать ограничения, которые мы накладываем на ребенка. “Не ешь сладкого, потому что ты будешь некрасивая” — так неправильно говорить. Если хотите, чтобы ребенок не ел сладкого, лучше говорить “Не ешь это, чтобы быть здоровой”, — говорит психолог.

Симптомы постковидного синдрома у детей

Чаще всего у детей встречаются потеря вкуса, постоянная усталость, нарушение сна.

Также ученые выяснили, что в крупнейших рисков постковидних проявлений были подвержены дети от 12 до 18 лет, а также те, у кого в анамнезе была аллергия.

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