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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Уже в мае: индийский штамм может вызвать вспышку коронавируса в Украине

Коронавирус в мире СТАТИСТИКА

Украинские эпидемиологи прогнозируют, что распространение штамма коронавируса из Индии может привести к вспышке болезни в конце мая или в начале июня.

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Индийский штамм Covid-19 может скоро появиться в Украине — эпидемиолог

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, третья волна Covid-19 постепенно идет на спад — и в Украине, и в Европе. Однако угроза пандемии остается.

— Критическая эпидемическая ситуация сегодня в Индии. Страна ежедневно устанавливает мировые антирекорды: только за последние сутки инфицировалось 387 000 человек, 3,5 тыс. умерли. Вспышку болезни спровоцировал индийский штамм коронавируса. По предварительным данным, он может оказаться опаснее чем британский и южноафриканский, — отметил Радуцкий.

Он добавил, что появление этого штамма в Украине — вопрос времени.

— Украинские эпидемиологи прогнозируют, что распространение штамма из Индии может привести к вспышке болезни в конце мая или в начале июня. Важно выявить его сразу, как только он появится в Украине, чтобы мы смогли оперативно отреагировать, — сообщил нардеп.

Радуцкий отметил, что для борьбы с индийским штаммом коронавируса Украина со 2 мая запретит въезд в страну из Индии. Украинцы, прибывающие из этой страны, должны пройти обязательную самоизоляцию независимо от результата ПЦР-теста. По его словам, это справедливое решение.

Подчеркнем, индийский штамм уже циркулирует в Европе: недавно первого пациента с ним обнаружили в соседней Румынии, раньше — в Германии, Бельгии, Великобритании и Турции.

Какой штамм коронавируса опаснее

Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании и уже зафиксировали в Украине, значительно опаснее индийского штамма.

К такому выводу пришли в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Depositphotos

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