Штамм коронавируса, который обнаружили в Великобритании и уже зафиксировали в Украине значительно опаснее индийский.

Об этом заявили в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. Эксперты объяснили, что британский штамм обнаружили методом секвенирования в более чем 460 тыс. образцов во всем мире, а штамм из Индии нашли в чуть более 1,5 тыс. образцов.

Также они отметили, что именно британский штамм вызвал третью волну коронавируса в Европе и Украине.

— Уже доказано, что британский штамм имеет повышенный уровень распространения, тяжелые проявления болезни. Он поражает не только пожилых людей, а все возрастные группы и вызывает повышенный уровень смертности, — отметили ученые.

Специалисты добавили, что все утвержденные вакцины имеют высокую эффективность действия против этого штамма. Они отметили, что вирус продолжает меняться, поэтому такие изменения необходимо исследовать, чтобы успеть обнаружить еще опаснее мутации и предотвратить распространение новых угрожающих форм Covid-19.

В то же время эпидемиолог Наталья Виноград утверждает, что индийский штамм уже появился в семи европейских странах. Поэтому есть большой риск и для Украины, что новый штамм вызовет прирост заболеваемости.

Источник: НАН Украины