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Людмила Богданова |

Выздоровели почти вдвое больше: за сутки коронавирусом заболели 10 072 украинца

коронавірус, Київ, карантин

По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 2 069 537 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 10 072 украинца. Госпитализация понадобилась 3 117 лицам.

Коронавирус в Украине 30 апреля 2021 — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 655 525 человек, за сутки — 20 192;
  • умерли 44 085 пациентов, за сутки — 307;
  • проведено тестирований 9 418 779, за сутки — 90 101.
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Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (868), Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях.

  • г. Киев — +868;
  • Винницкая область — +214;
  • Волынская область — +263;
  • Днепропетровская область — +930;
  • Донецкая область — +528;
  • Житомирская область — +299;
  • Закарпатская область — +77;
  • Запорожская область — +620;
  • Ивано-Франковская область — +121;
  • Киевская область — +415;
  • Кировоградская область — +168;
  • Луганская область — +236;
  • Львовская область — +568;
  • Николаевская область — +313;
  • Одесская область — +531;
  • Полтавская область — +523;
  • Ровенская область — +403;
  • Сумская область — +331;
  • Тернопольская область — +276;
  • Харьковская область — +1 059;
  • Херсонская область — +237;
  • Хмельницкая область — +328;
  • Черкасская область — +366;
  • Черновицкая область — +124;
  • Черниговская область — +274.

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Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 30 апреля 2021 года 702 440 украинцев получили прививки от коронавируса. За последние сутки вакцинировались 73 376 человек.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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