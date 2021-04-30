По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 2 069 537 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 10 072 украинца. Госпитализация понадобилась 3 117 лицам.
Коронавирус в Украине 30 апреля 2021 — статистика Минздрава
- выздоровели 1 655 525 человек, за сутки — 20 192;
- умерли 44 085 пациентов, за сутки — 307;
- проведено тестирований 9 418 779, за сутки — 90 101.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (868), Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях.
- г. Киев — +868;
- Винницкая область — +214;
- Волынская область — +263;
- Днепропетровская область — +930;
- Донецкая область — +528;
- Житомирская область — +299;
- Закарпатская область — +77;
- Запорожская область — +620;
- Ивано-Франковская область — +121;
- Киевская область — +415;
- Кировоградская область — +168;
- Луганская область — +236;
- Львовская область — +568;
- Николаевская область — +313;
- Одесская область — +531;
- Полтавская область — +523;
- Ровенская область — +403;
- Сумская область — +331;
- Тернопольская область — +276;
- Харьковская область — +1 059;
- Херсонская область — +237;
- Хмельницкая область — +328;
- Черкасская область — +366;
- Черновицкая область — +124;
- Черниговская область — +274.
Вакцинация в Украине
Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 30 апреля 2021 года 702 440 украинцев получили прививки от коронавируса. За последние сутки вакцинировались 73 376 человек.
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