По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 2 069 537 случаев коронавируса, за последние сутки заболели 10 072 украинца. Госпитализация понадобилась 3 117 лицам.

Коронавирус в Украине 30 апреля 2021 — статистика Минздрава

выздоровели 1 655 525 человек, за сутки — 20 192;

умерли 44 085 пациентов, за сутки — 307;

проведено тестирований 9 418 779, за сутки — 90 101.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Киеве (868), Харьковской (1 059) и Днепропетровской (930) областях.

г. Киев — +868;

Винницкая область — +214;

Волынская область — +263;

Днепропетровская область — +930;

Донецкая область — +528;

Житомирская область — +299;

Закарпатская область — +77;

Запорожская область — +620;

Ивано-Франковская область — +121;

Киевская область — +415;

Кировоградская область — +168;

Луганская область — +236;

Львовская область — +568;

Николаевская область — +313;

Одесская область — +531;

Полтавская область — +523;

Ровенская область — +403;

Сумская область — +331;

Тернопольская область — +276;

Харьковская область — +1 059;

Херсонская область — +237;

Хмельницкая область — +328;

Черкасская область — +366;

Черновицкая область — +124;

Черниговская область — +274.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 30 апреля 2021 года 702 440 украинцев получили прививки от коронавируса. За последние сутки вакцинировались 73 376 человек.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.