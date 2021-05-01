Рекомендация ВОЗ вакцины Moderna, прогноз новой Covid-волны в Украине и лидерство страны по количеству заболеваний. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 1 мая.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что после Пасхи не произойдет сильной вспышки заболеваемости коронавирусом. Однако он прогнозирует определенный рост в июне через 3-4 недели после майских праздников.

Также он сообщил, что страна заключила контракт с американской компанией Pfizer о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

По его словам, в целом украинцы получат 20 млн доз вакцины этой компании в течение 2021 года.

В Одессе около 1 тыс. граждан Китая получили первую дозу вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac/Biotech.

Между тем в Киевской и Николаевской областях с 1 мая отменено красный уровень эпидемической опасности. В этих регионах наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом.

В свою очередь США с 4 мая ограничивают поездки с Индии из-за вспышки коронавируса и распространение многочисленных штаммов.

По состоянию на 1 мая в Индии обнаружили 401 993 случаев коронавируса. Впервые в стране количество зараженных превысило 400 тыс. человек за один день.

В то же время ВОЗ рекомендовала американскую вакцину Moderna для экстренного использования против коронавируса людям в возрасте от 18 лет. Эффективность этого препарата составляет 94,1%.

В общем за прошлые сутки, 30 апреля, в мире обнаружили более 871 тыс. новых случаев. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего больных зарегистрировали в Индии (почти 402 тыс.), Бразилии (около 73 тыс.) и США (более 59 тыс.).

Сейчас в мире насчитывается около 19 млн случаев заболевания. За все время пандемии вылечились от коронавируса — 129 271 047 человек. Но летальных случаев за этот период обнаружено в 3 193 642 человек.

В частности, Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, а среди стран Европы — четвертую позицию.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 1 мая коронавирус в Украине обнаружили в 2 078 086 человек. За последние сутки заболели 8 549 украинцев.

Выздоровели за прошедший день — 14 956 человек, умерло — 351.

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