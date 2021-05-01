Интервал между введением первой и второй доз AstraZeneca увеличат — почему и на сколько

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины AstraZeneca с 4 до 12 недель.

Как свидетельствуют результаты исследования, опубликованных в меджурнале The Lancet, эффективность вакцины AstraZeneca возрастала до 81,3%, когда вторую дозу вводили за 12 недель после первой.

Поэтому через такие заявления ряд стран мира изменила интервалы прививки вакциной AstraZeneca.

Так, среди государств, которые рекомендуют такой интервал между прививкой, Франция, Германия и Канада.

Также и в Украине медэксперты одобрили рекомендации увеличить этот интервал.

Вакцинация в Украине

В Украине за сутки, 28 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 70 469 человек, один человек вакцинировался второй дозой препарата.

Это наибольшее количество прививок за сутки с начала прививочной кампании против SARS-CoV-2 в Украине.

Больше прививок сделали в Киеве (7 736), Харьковской (6 234), Днепропетровской (5 791), Киевской (5 685 ) и Полтавской (5 640) областях.

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