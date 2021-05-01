Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 1 мая за последние сутки обнаружили 671 новый случай коронавируса.
За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 169 случаев Covid-19.
Кто заболел
- 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
- 6 девочек от 4 до 17 лет;
- 11 мальчиков от 1 до 14 лет.
В столице за последние сутки зафиксировали 35 летальных случаев от вируса (всего 4 626 случаев).
В больницу госпитализировали 69 больных коронавирусом. Также 210 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80) районах.
В то же время 457 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 124 434 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.