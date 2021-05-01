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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Коронавирус в Киеве: за сутки в столице обнаружили 671 случай Covid-19

Коронавирус в Киеве: за сутки в столице обнаружили 671 случай Covid-19

В Киеве по состоянию на 1 мая за последние сутки обнаружили 671 новый случай коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 169 случаев Covid-19.

Кто заболел

  • 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 6 девочек от 4 до 17 лет;
  • 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

В столице за последние сутки зафиксировали 35 летальных случаев от вируса (всего 4 626 случаев).

В больницу госпитализировали 69 больных коронавирусом. Также 210 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80) районах.

В то же время 457 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 124 434 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pexels

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