Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве по состоянию на 1 мая за последние сутки обнаружили 671 новый случай коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 169 случаев Covid-19.

Кто заболел

375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

6 девочек от 4 до 17 лет;

11 мальчиков от 1 до 14 лет.

В столице за последние сутки зафиксировали 35 летальных случаев от вируса (всего 4 626 случаев).

В больницу госпитализировали 69 больных коронавирусом. Также 210 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80) районах.

В то же время 457 киевлян смогли преодолеть коронавирус (всего 124 434 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: