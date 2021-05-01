По состоянию на утро 1 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 2 078 086 человек.

За последние сутки заболели 8 549 украинцев. В то же время в больницу госпитализировали 3 051 человека.

Коронавирус в Украине 1 мая 2021 — статистика Минздрава

выздоровели — 1 670 481 человек, за сутки — 14 956 человек.

летальных исходов — 44 436, за сутки — 351.

проведено ПЦР-тестов — 9 456 234, за сутки — 32 865.

Коронавирус в регионах

город Киев — 671 случай;

Винницкая область — 196 случаев;

Волынская область — 185 случаев;

Днепропетровская область — 745 случаев;

Донецкая область — 570 случаев;

Житомирская область — 218 случаев;

Закарпатская область — 129 случаев;

Запорожская область — 405 случаев;

Ивано-Франковская область — 131 случай;

Киевская область — 433 случая;

Кировоградская область — 173 случая;

Луганская область — 157 случаев;

Львовская область — 448 случаев;

Николаевская область — 245 случаев;

Одесская область — 454 случая;

Полтавская область — 385 случаев;

Ровенская область — 291 случай;

Сумская область — 188 случаев;

Тернопольская область — 200 случаев;

Харьковская область — 730 случаев;

Херсонская область — 187 случаев;

Хмельницкая область — 446 случаев;

Черкасская область — 537 случаев;

Черновицкая область — 98 случаев;

Черниговская область — 327 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 30 апреля коронавирус в Украине зафиксировали у 2 069 537 человек. Также 3 117 человек госпитализировали в больницу.

В то же время от опасного заболевания вылечились 1 655 525 человек. Читайте больше новостей о коронавирусе в Украине на сайте Факты ICTV.