По состоянию на утро 1 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 2 078 086 человек.
За последние сутки заболели 8 549 украинцев. В то же время в больницу госпитализировали 3 051 человека.
Коронавирус в Украине 1 мая 2021 — статистика Минздрава
- выздоровели — 1 670 481 человек, за сутки — 14 956 человек.
- летальных исходов — 44 436, за сутки — 351.
- проведено ПЦР-тестов — 9 456 234, за сутки — 32 865.
Коронавирус в регионах
город Киев — 671 случай;
Винницкая область — 196 случаев;
Волынская область — 185 случаев;
Днепропетровская область — 745 случаев;
Донецкая область — 570 случаев;
Житомирская область — 218 случаев;
Закарпатская область — 129 случаев;
Запорожская область — 405 случаев;
Ивано-Франковская область — 131 случай;
Киевская область — 433 случая;
Кировоградская область — 173 случая;
Луганская область — 157 случаев;
Львовская область — 448 случаев;
Николаевская область — 245 случаев;
Одесская область — 454 случая;
Полтавская область — 385 случаев;
Ровенская область — 291 случай;
Сумская область — 188 случаев;
Тернопольская область — 200 случаев;
Харьковская область — 730 случаев;
Херсонская область — 187 случаев;
Хмельницкая область — 446 случаев;
Черкасская область — 537 случаев;
Черновицкая область — 98 случаев;
Черниговская область — 327 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 30 апреля коронавирус в Украине зафиксировали у 2 069 537 человек. Также 3 117 человек госпитализировали в больницу.
В то же время от опасного заболевания вылечились 1 655 525 человек. Читайте больше новостей о коронавирусе в Украине на сайте Факты ICTV.