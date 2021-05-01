По состоянию на утро 1 мая коронавирус в Индии обнаружили у 401 993 местных жителей. Впервые в стране количество зараженных превысило 400 тыс. человек за один день.

Согласно данным Министерства здравоохранения Индии, в стране 10 дней подряд фиксировали более 300 тыс. случаев Covid-19 ежедневно. Однако впервые во всем мире зарегистрировано более 400 тыс. случаев в стране за один день.

В Индии за последние сутки также зафиксировали 3 523 смертельных случаев, за весь период пандемии от опасного вируса умерло 211 853 человека.

По состоянию на вечер 30 апреля в Индии ввели 154 854 096 доз вакцины. По данным Минздрава, всего 27 889 889 человек получили вторую дозу — это составляет 2,1% населения Индии.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 1 мая коронавирус в Украине зафиксировали у 2 078 086 человек. За последние сутки заболели 8 549 украинцев. В то же время в больницу госпитализировали 3 051 человека.

В Украине также зафиксировали 44 436 летальных исходов, за сутки 351 человек погиб от опасного заболевания. В то же время от Covid-19 выздоровел 1 670 481 человек, за сутки коронавирус преодолели 14 956 украинцев.