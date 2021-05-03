Правительство Великобритании намерено передать Индии еще 1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией коронавируса в стране.

Таким способом Британия хочет помочь Индии, где недавно зафиксировали тяжелый антирекорд — более 400 тыс. случаев Covid-19 за один день.

— Великобритания всегда будет рядом с Индией в трудную минуту. Я глубоко тронут всплеском поддержки, которую британский народ оказал народу Индии, и рад, что правительство Великобритании смогло сыграть свою роль в предоставлении жизненно важной помощи, — отметил премьер-министр Борис Джонсон.

Британские индийские общины, предприятия и благотворительные организации выступили с призывами к экстренной кислородной помощи и медицинским пожертвованиям, поскольку во многих больницах Индии заканчиваются запасы.

На прошлой неделе правительство Британии объявило, что передаст Индии 200 аппаратов ИВЛ, 495 кислородных концентраторов и три кислородных генератора — первая партия прибудет во вторник.

Covid-антирекорд в Индии

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус в Индии за все время пандемии обнаружили у более 19,5 млн местных жителей.

Также недавно в Индии зафиксировали тяжелый антирекорд — впервые в стране количество зараженных Covid-19 превысило 400 тыс. человек за один день.

Источник: BBC