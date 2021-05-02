Сейчас часто можно слышать советы, что надо отказаться от хлеба, перестать есть мучное вообще. В этом есть рациональное зерно. Но… Все дело не только в том, что выпечка вредна, а в том, сколько мучного мы едим и какого она качества.

О том, какую выпечку употреблять и как ее выбирать, Фактам ICTV рассказала детский диетолог Анна Бойко.

Совсем отказываться от хлеба и мучных изделий не стоит потому, что в них все-таки есть необходимые организму полезные вещества, микроэлементы и витамины. Только предпочтение нужно отдавать изделиям из цельнозерновой муки, ржаной, овсяной, с добавлением отрубей.

В них часто добавляют солод, семечки, орехи, кунжут, проростки зерновых, что помогает нормализовать пищеварение, вывести токсины, оздоровить микрофлору кишечника.

А вот от выпечки из муки только высшего сорта действительно нужно отказаться. Ведь ее очищают, очень мелко мелют, нарушая структуру, и отбеливают. И на выходе мы получаем инертный продукт, который в лучшем случае практически не имеет питательной ценности, в худшем – несет вред здоровью.

Влияние на организм

— Выпечка – это не только мука, — говорит диетолог. — Чтобы получить ароматные, мягкие, пышные булочки нужны еще яйца, жир, сахар, ароматизаторы, разрыхлители. Другое дело, что в домашней выпечке эти ингредиенты натуральные: сливочное масло, корица, цедра цитрусовых, дрожжи, а в продуктах промышленного производства чаще используют искусственно синтезированные компоненты.

Вот они-то как раз и являются основными виновниками нарушения микрофлоры кишечника, препятствуют образованию хорошего холестерина, повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к болезням ЖКТ, аллергии, непереносимости глютена и диабета ІІ типа.

Отказаться нужно от выпечки, изготовленной промышленным способом. Ибо производитель думает прежде всего о том, как удешевить продукт . А посему прибегает к разного рода ухищрениям: вместо сливочного масла кладет в тесто маргарин и гидрогенезированные растительные масла, искусственные ароматизаторы вместо настоящих экстрактов и т.д.

Искусственные добавки отравляют организм, поскольку являются чужеродными для него. Помните, есть нужно только то, что есть в природе, а не то, что вышло из химической лаборатории.

Особую озабоченность врачей (гастроэнтерологов, кардиологов, онкологов) вызывает бесконтрольное использование трансжиров (растительных жиров, обогащенных водородом).

— Они запускают процесс разрушения организма, — говорит Анна Бойко. — Приводят к воспалениям, из-за которых, в свою очередь, возникают хронические заболевания – атеросклероз, гипертония, холецистит, рак.

В ответ на воспаление повышается холестерин за счет липопротеинов низкой плотности, сосуды страдают и разрушаются. Трансжиры конкурируют с нормальными жирами за ферменты биосинтеза. Организм плохо усваивает эти жиры, получает дефицит жирорастворимых витаминов. Из-за чего ухудшается зрение, оголяются нервные волокна. Человек становится нервным.

Что должно быть в булочках

— Чтобы оградить себя от неприятностей со здоровьем, учимся читать этикетки, — советует диетолог.

В состав полезного продукта должна входить мука цельнозерновая, молоко (если есть в рецептуре), натуральное сливочное масло, растительное масло (из подсолнечника, кукурузы, оливок), какао, стевия, натуральные красители – куркума, хлорофилл, паприка.

Вот куличи на Пасху почти все пекут сами, или же заказывают у проверенных хозяек. И несмотря на то, что в них достаточно много жира, этот жир натуральный — сметана, сливочное масло, поэтому вред минимизируется. К тому же едят куличи не в тот день, когда пекут, а через 2-3 дня, или же в течение следующей недели, потому они имеют такие же свойства, как и вчерашний хлеб. А его врачи рекомендуют есть людям с проблемами желудка.

Чего не должно быть

Не покупайте продукт, если в нем есть: маргарин, гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло, искусственные ароматизаторы или ароматизаторы, идентичные натуральным, сахар, яичный порошок вместо яиц, сухое молоко, так называемые Е-шки (усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы, красители, стабилизаторы). Есть и хорошие Е-шки: натуральные красители, стабилизаторы т.д. Но нужно хорошо запомнить их номера. Разработаны даже специальные таблицы, где указаны обозначения пищевых добавок.

Сейчас, когда покупатели массово стали интересоваться составом продуктов, маркетологи находят новые ухищрения, чтобы скрыть вредные добавки. Но если вы придерживаетесь принципов здорового питания, готовите и печете сами, то можете спать спокойно. Вам их действия не нанесут вреда.

Так все-таки, стоит ли отказываться от выпечки? Однозначно, нет. Но, как говаривал Гиппократ, пусть еда будет твоим лекарством. Добавим от себя, главное – не превышай дозу.

В Украине набирает популярность напиток комбуча. Это по сути всем знакомый чайный гриб. Раньше его пили для оздоровления и считали чуть ли не панацеей от всех болезней. Но всем ли можно его употреблять? Нет, если есть проблемы с желудком, то не стоит испытывать судьбу.