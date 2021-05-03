Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов, находящихся на территории страны, на основе принципа взаимности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, правительство установило простое правило.

Политик отметил, что Украина будет вакцинировать дипломатов из других стран, если государства взамен будут иммунизировать украинских дипломатов, находящихся за границей.

По словам министра иностранных дел, это нормальная международная практика — если в иностранном государстве вакцинировали наших дипломатов, то Украина будет вакцинировать их дипломатов.

Вакцинация в Украине

Кампания вакцинации от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. По данным Минздрава, прививки от Covid-19 получили 754 924 украинца, а полную иммунизацию прошли 290 граждан.

По состоянию на утро 2 мая в Украине с начала пандемии зафиксировали 2 083 180 случаев заражения коронавирусом. В то же время от опасного заболевания выздоровели 1 676 265 пациентов, за последние сутки 5 784 украинца вылечились от коронавируса.