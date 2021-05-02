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Факты / Lifestyle
Дмитро Кудрявцев |

Коронавирус в Киеве: за сутки в столице обнаружили 671 случай Covid-19

коронавірус, карантин

В Киеве по состоянию на 2 мая за предыдущие сутки обнаружили 177 подтвержденных случаев Covid-19.

Таким образом с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших киевлян достигло отметки 196 346.

Кто заболел

  • 100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
  • 68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
  • 7 девочек от 1 до 16 лет;
  • 2 мальчика 1 и 7 лет.

За последние 24 часа столичные врачи констатировали 17 летальных исходов от вируса (всего 4 643 случая).

В больницы Киева доставлено 34 новых пациента с коронавирусом, еще 151 человек был госпитализирован с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (36), Днепровском (25) и Дарницком (22) районах столицы.

В то же время всего один киевлян был выписан из больницы, поскольку смог преодолеть коронавирус (всего 124 435 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).

Covid-19 в Киеве. Статистика по районам столицы

Вакцина в кредит

На минувшей неделе Министерство финансов Украины договорилось с Международным банком реконструкции и развития о выделении нового кредита.

Средства будут направлены на закупку дополнительных доз вакцины против коронавируса.

Планируется, что благодаря полученному займу удастся привить по меньшей мере 20% граждан страны.

Источник: Facebook Виталий Кличко

Фото: Facebook Виталий Кличко

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