Covid-19 в Киеве. Статистика по районам столицы

В Киеве по состоянию на 2 мая за предыдущие сутки обнаружили 177 подтвержденных случаев Covid-19.
Таким образом с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших киевлян достигло отметки 196 346.
Кто заболел
- 100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;
- 68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
- 7 девочек от 1 до 16 лет;
- 2 мальчика 1 и 7 лет.
За последние 24 часа столичные врачи констатировали 17 летальных исходов от вируса (всего 4 643 случая).
В больницы Киева доставлено 34 новых пациента с коронавирусом, еще 151 человек был госпитализирован с подозрением на Covid-19 и пневмонию.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (36), Днепровском (25) и Дарницком (22) районах столицы.
В то же время всего один киевлян был выписан из больницы, поскольку смог преодолеть коронавирус (всего 124 435 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).
Вакцина в кредит
На минувшей неделе Министерство финансов Украины договорилось с Международным банком реконструкции и развития о выделении нового кредита.
Средства будут направлены на закупку дополнительных доз вакцины против коронавируса.
Планируется, что благодаря полученному займу удастся привить по меньшей мере 20% граждан страны.
Источник: Facebook Виталий Кличко
Фото: Facebook Виталий Кличко