Covid-19 в Киеве. Статистика по районам столицы

В Киеве по состоянию на 2 мая за предыдущие сутки обнаружили 177 подтвержденных случаев Covid-19.

Таким образом с начала эпидемии коронавируса общее число заболевших киевлян достигло отметки 196 346.

Кто заболел

100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;

68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;

7 девочек от 1 до 16 лет;

2 мальчика 1 и 7 лет.

За последние 24 часа столичные врачи констатировали 17 летальных исходов от вируса (всего 4 643 случая).

В больницы Киева доставлено 34 новых пациента с коронавирусом, еще 151 человек был госпитализирован с подозрением на Covid-19 и пневмонию.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (36), Днепровском (25) и Дарницком (22) районах столицы.

В то же время всего один киевлян был выписан из больницы, поскольку смог преодолеть коронавирус (всего 124 435 жителей столицы выздоровели от опасного заболевания).

Вакцина в кредит

На минувшей неделе Министерство финансов Украины договорилось с Международным банком реконструкции и развития о выделении нового кредита.

Средства будут направлены на закупку дополнительных доз вакцины против коронавируса.

Планируется, что благодаря полученному займу удастся привить по меньшей мере 20% граждан страны.

Источник: Facebook Виталий Кличко

Фото: Facebook Виталий Кличко