По состоянию на утро 2 мая по всей Украине с начала эпидемии Covid-19 было зафиксировано в общей сложности 2 083 180 случаев заражения.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.

Коронавирус в Украине 2 мая 2021 — статистика Минздрава

выздоровели 1 676 265 пациентов, за сутки — 5 784;

1 676 265 пациентов, за сутки — 5 784; умерли 44 596 пациентов, за сутки — 160;

44 596 пациентов, за сутки — 160; проведено тестирований 9 477 843, за сутки — 43 405.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.

г. Киев — +177;

Винницкая область — +100;

Волынская область — +120;

Днепропетровская область — +804;

— +804; Донецкая область — +418;

— +418; Житомирская область — +193;

Закарпатская область — +9;

Запорожская область — +100;

Ивано-Франковская область — +56;

Киевская область — +255;

Кировоградская область — +131;

Луганская область — +37;

Львовская область — +203;

Николаевская область — +232;

Одесская область — +296;

Полтавская область — +127;

Ровенская область — +183;

Сумская область — +175;

Тернопольская область — +181;

Харьковская область — +344;

— +344; Херсонская область — +187;

Хмельницкая область — +209;

Черкасская область — +273;

Черновицкая область — +87;

Черниговская область — +197.

Дополнительные поставки вакцины Pfizer в Украину

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizerдля нужд украинцев.

По словам главы Минздрава, переговоры с фармацевтическим гигантом начались еще летом прошлого года, однако они проходили очень напряженно.

Ускорить этот процесс удалось благодаря прямы переговорам Степанова с главой Pfizer Альбертом Бурлой.