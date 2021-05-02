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Дмитро Кудрявцев |

В Украине 2 мая от коронавируса вылечилось больше людей, чем заболело – Минздрав

коронавирус в Украине

По состоянию на утро 2 мая по всей Украине с начала эпидемии Covid-19 было зафиксировано в общей сложности 2 083 180 случаев заражения.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.

Коронавирус в Украине 2 мая 2021 — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 676 265 пациентов, за сутки — 5 784;
  • умерли 44 596 пациентов, за сутки — 160;
  • проведено тестирований 9 477 843, за сутки — 43 405.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.

  • г. Киев — +177;
  • Винницкая область — +100;
  • Волынская область — +120;
  • Днепропетровская область — +804;
  • Донецкая область — +418;
  • Житомирская область — +193;
  • Закарпатская область — +9;
  • Запорожская область — +100;
  • Ивано-Франковская область — +56;
  • Киевская область — +255;
  • Кировоградская область — +131;
  • Луганская область — +37;
  • Львовская область — +203;
  • Николаевская область — +232;
  • Одесская область — +296;
  • Полтавская область — +127;
  • Ровенская область — +183;
  • Сумская область — +175;
  • Тернопольская область — +181;
  • Харьковская область — +344;
  • Херсонская область — +187;
  • Хмельницкая область — +209;
  • Черкасская область — +273;
  • Черновицкая область — +87;
  • Черниговская область — +197.

Дополнительные поставки вакцины Pfizer в Украину

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizerдля нужд украинцев.

По словам главы Минздрава, переговоры с фармацевтическим гигантом начались еще летом прошлого года, однако они проходили очень напряженно.

Ускорить этот процесс удалось благодаря прямы переговорам Степанова с главой Pfizer Альбертом Бурлой.

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