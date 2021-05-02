По состоянию на утро 2 мая по всей Украине с начала эпидемии Covid-19 было зафиксировано в общей сложности 2 083 180 случаев заражения.
За последние сутки коронавирус был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.
Коронавирус в Украине 2 мая 2021 — статистика Минздрава
- выздоровели 1 676 265 пациентов, за сутки — 5 784;
- умерли 44 596 пациентов, за сутки — 160;
- проведено тестирований 9 477 843, за сутки — 43 405.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.
- г. Киев — +177;
- Винницкая область — +100;
- Волынская область — +120;
- Днепропетровская область — +804;
- Донецкая область — +418;
- Житомирская область — +193;
- Закарпатская область — +9;
- Запорожская область — +100;
- Ивано-Франковская область — +56;
- Киевская область — +255;
- Кировоградская область — +131;
- Луганская область — +37;
- Львовская область — +203;
- Николаевская область — +232;
- Одесская область — +296;
- Полтавская область — +127;
- Ровенская область — +183;
- Сумская область — +175;
- Тернопольская область — +181;
- Харьковская область — +344;
- Херсонская область — +187;
- Хмельницкая область — +209;
- Черкасская область — +273;
- Черновицкая область — +87;
- Черниговская область — +197.
Дополнительные поставки вакцины Pfizer в Украину
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizerдля нужд украинцев.
По словам главы Минздрава, переговоры с фармацевтическим гигантом начались еще летом прошлого года, однако они проходили очень напряженно.
Ускорить этот процесс удалось благодаря прямы переговорам Степанова с главой Pfizer Альбертом Бурлой.