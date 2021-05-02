Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев воздержаться от поцелуев и объятий на Пасху, чтобы предотвратить новую вспышку инфекции.
— А сегодня — прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период, — отметил Степанов.
В Харькове Пасху празднуют с вопиющими нарушениями карантина.
Несмотря на то, что город остался в красной зоне, не все священнослужители придерживались рекомендаций Минздрава.
Церкви были переполнены верующими, значительная часть из которых была без масок.
Зато в Киеве полиция не зафиксировала никаких нарушений карантина, верующие святили корзины на улице, с соблюдением социальной дистанции.
Коронавирус в мире
В Индии на фоне мощной вспышки коронавируса начался подсчет голосов в пяти штатах.
Результаты этих выборов рассматриваются как проверка влияния второй волны коронавируса на поддержку премьер-министра Нарендры Моди и его правящей партии.
В тоже время гражданам Австралии, которые находятся в Индии, власть не рекомендует возвращаться домой.
На родине их ждет штраф, а может даже тюремное заключение из-за опасности распространения индийского штамма на территории страны.
Директор Центра вирусных исследований Калифорнийского университета в Ирвине Ильхам Мессауд рассказала, что употреблять алкоголь после прививки от Covid-19 или незадолго до нее — безвредно.
Но большие дозы алкоголя могут подавлять иммунную систему и потенциально повлиять на реакцию вакцины через некоторое время.
Карантин в Украине
По обновленной информации Минздрава, в красной зоне карантина остаются семь регионов — это Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В желтой зоне находятся город Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, остальные регионы — в оранжевой.