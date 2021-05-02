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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Пасха, новые исследования и мощная вспышка в Индии: Covid-новости 2 мая

карантин великдень

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев воздержаться от поцелуев и объятий на Пасху, чтобы предотвратить новую вспышку инфекции.

— А сегодня — прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период, — отметил Степанов.

В Харькове Пасху празднуют с вопиющими нарушениями карантина.

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Несмотря на то, что город остался в красной зоне, не все священнослужители придерживались рекомендаций Минздрава.

Церкви были переполнены верующими, значительная часть из которых была без масок.

Зато в Киеве полиция не зафиксировала никаких нарушений карантина, верующие святили корзины на улице, с соблюдением социальной дистанции.

Коронавирус в мире

В Индии на фоне мощной вспышки коронавируса начался подсчет голосов в пяти штатах.

Результаты этих выборов рассматриваются как проверка влияния второй волны коронавируса на поддержку премьер-министра Нарендры Моди и его правящей партии.

В тоже время гражданам Австралии, которые находятся в Индии, власть не рекомендует возвращаться домой.

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На родине их ждет штраф, а может даже тюремное заключение из-за опасности распространения индийского штамма на территории страны.

Директор Центра вирусных исследований Калифорнийского университета в Ирвине Ильхам Мессауд рассказала, что употреблять алкоголь после прививки от Covid-19 или незадолго до нее — безвредно.

Но большие дозы алкоголя могут подавлять иммунную систему и потенциально повлиять на реакцию вакцины через некоторое время.

Карантин в Украине

По обновленной информации Минздрава, в красной зоне карантина остаются семь регионов — это Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой зоне находятся город Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области, остальные регионы — в оранжевой.

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