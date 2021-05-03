Коронавирусная болезнь не прекращает распространяться по миру, потому страны принимают различные меры для борьбы с пандемией.

Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе в Украине и мире за 3 мая.

Европейская комиссия разрешила путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений иностранным гражданам, которые полностью вакцинированы против Covid-19 и прибывают из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией.

В Лос-Анджелесе (США) состоялся благотворительный концерт для содействия равномерному распространению вакцин против коронавируса во всем мире.

Пакистан закрыл для путешественников сухопутные переправы и сократил международные рейсы с Ираном и Афганистаном из-за критических показателей в борьбе против Covid-19.

Индия зафиксировала рекордное количество смертей в течение суток 2 мая – 3 689.

Великобритания направит дополнительную тысячу аппаратов ИВЛ в Индию.

В Уэльсе (Великобритания) в рамках ослабления ограничений по Covid-19 открываются тренажерные залы, развлекательные центры и бассейны.

Тайвань с 4 мая прекратит въезд людей, которые были в Индии в течение предыдущих 14 дней.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 мая зарегистрировали 2 085 938 случаев. За последние сутки в стране зафиксировали 2 758 случаев Covid-19.

В больницы попал 1 591 пациент. 154 человека умерли за последние сутки, 5 550 пациентов выздоровели за день.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 3 мая 2021 года в красную зону карантина вошли Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В перечне оранжевой зоны – Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас находятся город Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Подробнее о зонах карантина в Украине читайте в материале Фактов ICTV.