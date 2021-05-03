Развернувшаяся во всем мире кампания по вакцинации против коронавируса породила массу домыслов, опасений, слухов и предубеждений. К такому выводу пришли ученые в ходе масштабного социального исследования, проведенного Бристольским университетом, Королевским колледжем Лондона и отделом исследований в области защиты здоровья NIHR.

Так, по мнению социологов, есть все основания утверждать, что уже сегодня в обществе нарастает напряженность между теми, кто получил Covid-вакцину и теми, кто, в силу разных причин, пока этого не сделал.

Первые, вакцинированные, негодуют по поводу того, что непривитые сограждане – потенциальные разносчики вируса и именно из-за них пандемия никогда не закончится.

Вторые же, аргументируя отказ от прививок, высказывают опасение, что паспорта вакцинации, которые выдают после процедуры иммунизации, станут прямым нарушением гражданских свобод и породят “паспортную” дискриминацию. К тому же, не исключено, что эти документы скоро будут продавать на черном рынке.

Безусловно, есть и категория людей, которые боятся вакцины сугубо из-за опасений за собственное здоровье. Так, к примеру, в британском обществе довольно стойким является предубеждение, что уколы вакциной влияют на фертильность (способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство).

— Некоторые представители общественности рассматривают вакцинацию, как социальную обязанность, в то время как другие больше озабочены прямой личной пользой, — отмечает старший преподаватель социальных наук в Бристольском университете, доктор Шивон МакЭндрю.

По ее словам, проблема разногласий состоит в недостаточной информированности общества в отношении целесообразности получения паспортов вакцинации. Ведь эти паспорта, кроме всего прочего, позволят оперативно возродить после пандемии индустрию досуга, туризма, отдыха и развлечений.

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