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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Коронавирус в Киеве: за сутки в столице обнаружили 95 случаев Covid-19

Коронавирус в Киеве: за сутки в столице обнаружили 95 случаев Covid-19

В Киеве по состоянию на 3 мая за последние сутки обнаружили 95 новых случаев коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 441 случай Covid-19.

За последние сутки в Киеве 23 пациента с Covid-19 умерли. Всего в столице зафиксировали 4 666 летальных случаев.

За последний день 23 больных пришлось госпитализировать.

Однако за сутки вирус преодолели 66 человек. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 27, в Соломенском — 23 и в Деснянском районе — 15.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Pexels

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