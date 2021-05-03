В Киеве по состоянию на 3 мая за последние сутки обнаружили 95 новых случаев коронавируса.
За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 441 случай Covid-19.
За последние сутки в Киеве 23 пациента с Covid-19 умерли. Всего в столице зафиксировали 4 666 летальных случаев.
За последний день 23 больных пришлось госпитализировать.
Однако за сутки вирус преодолели 66 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 27, в Соломенском — 23 и в Деснянском районе — 15.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.