В Киеве по состоянию на 3 мая за последние сутки обнаружили 95 новых случаев коронавируса.

За весь период пандемии в столице зарегистрировали 196 441 случай Covid-19.

За последние сутки в Киеве 23 пациента с Covid-19 умерли. Всего в столице зафиксировали 4 666 летальных случаев.

За последний день 23 больных пришлось госпитализировать.

Однако за сутки вирус преодолели 66 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 27, в Соломенском — 23 и в Деснянском районе — 15.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: