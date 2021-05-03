В Украине упала заболеваемость на Covid-19 — 2 758 случаев за сутки

В Украине по состоянию на 3 мая зарегистрировали 2 085 938 случаев. За последние сутки в стране зафиксировали 2 758 случаев Covid-19.
Однако большей части инфицированных понадобилась госпитализация. В больницы попал 1 591 пациент.
154 человека скончались за последние сутки, всего — 44 750.
5 550 пациентов выздоровели за день, всего — 1 681 815.
За последние сутки совершено 16 023 тестирования (в частности методом ПЦР — 9 298, методом ИФА — 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 465).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
- г. Киев — 95 случаев;
- Винницкая область — 64 случая;
- Волынская область — 108 случаев;
- Днепропетровская область — 360 случаев;
- Донецкая область — 202 случая;
- Житомирская область — 135 случаев;
- Закарпатская — 4 случая;
- Запорожская область — 103 случая;
- Ивано-Франковская область — 38 случаев;
- Киевская область — 74 случая;
- Кировоградская область — 116 случаев;
- Луганская область — 28 случаев;
- Львовская область — 94 случая;
- Николаевская область — 81 случай;
- Одесская область — 143 случая;
- Полтавская область — 104 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область — 231 случай;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 164 случая;
- Херсонская область — 46 случаев;
- Хмельницкая область — 30 случаев;
- Черкасская область — 233 случая;
- Черновицкая область — 61 случай;
- Черниговская область — 62 случая.
Короонавирус в Украине
Для справнения, согласно статистике коронавируса, за сутки 2 мая Covid-19 был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3 199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.
Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.