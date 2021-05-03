В Украине упала заболеваемость на Covid-19 — 2 758 случаев за сутки

В Украине по состоянию на 3 мая зарегистрировали 2 085 938 случаев. За последние сутки в стране зафиксировали 2 758 случаев Covid-19.

Однако большей части инфицированных понадобилась госпитализация. В больницы попал 1 591 пациент.

154 человека скончались за последние сутки, всего — 44 750.

5 550 пациентов выздоровели за день, всего — 1 681 815.

За последние сутки совершено 16 023 тестирования (в частности методом ПЦР — 9 298, методом ИФА — 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 465).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

г. Киев — 95 случаев;

Винницкая область — 64 случая;

Волынская область — 108 случаев;

Днепропетровская область — 360 случаев;

Донецкая область — 202 случая;

Житомирская область — 135 случаев;

Закарпатская — 4 случая;

Запорожская область — 103 случая;

Ивано-Франковская область — 38 случаев;

Киевская область — 74 случая;

Кировоградская область — 116 случаев;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 94 случая;

Николаевская область — 81 случай;

Одесская область — 143 случая;

Полтавская область — 104 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 231 случай;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 164 случая;

Херсонская область — 46 случаев;

Хмельницкая область — 30 случаев;

Черкасская область — 233 случая;

Черновицкая область — 61 случай;

Черниговская область — 62 случая.

Короонавирус в Украине

Для справнения, согласно статистике коронавируса, за сутки 2 мая Covid-19 был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3 199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.