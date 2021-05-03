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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украине упала заболеваемость на Covid-19 — 2 758 случаев за сутки

коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 мая зарегистрировали 2 085 938 случаев. За последние сутки в стране зафиксировали 2 758 случаев Covid-19.

Однако большей части инфицированных понадобилась госпитализация. В больницы попал 1 591 пациент.

154 человека скончались за последние сутки, всего — 44 750.

5 550 пациентов выздоровели за день, всего — 1 681 815.

За последние сутки совершено 16 023 тестирования (в частности методом ПЦР — 9 298, методом ИФА — 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 5 465).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

  • г. Киев — 95 случаев;
  • Винницкая область — 64 случая;
  • Волынская область — 108 случаев;
  • Днепропетровская область — 360 случаев;
  • Донецкая область — 202 случая;
  • Житомирская область — 135 случаев;
  • Закарпатская — 4 случая;
  • Запорожская область — 103 случая;
  • Ивано-Франковская область — 38 случаев;
  • Киевская область — 74 случая;
  • Кировоградская область — 116 случаев;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Львовская область — 94 случая;
  • Николаевская область — 81 случай;
  • Одесская область — 143 случая;
  • Полтавская область — 104 случая;
  • Ровенская область — 62 случая;
  • Сумская область — 231 случай;
  • Тернопольская область — 120 случаев;
  • Харьковская область — 164 случая;
  • Херсонская область — 46 случаев;
  • Хмельницкая область — 30 случаев;
  • Черкасская область — 233 случая;
  • Черновицкая область — 61 случай;
  • Черниговская область — 62 случая.

Короонавирус в Украине

Для справнения, согласно статистике коронавируса, за сутки 2 мая Covid-19 был диагностирован у 5 094 украинцев, а 3 199 граждан страны нуждались в госпитализации. Первую дозу вакцины получили 754 924 человека, а полную иммунизацию прошли 290.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418) и Харьковской областях.

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