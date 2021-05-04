По состоянию на 4 мая 2021 года в Украине обнаружили 2 088 410 случаев коронавируса. В стране продолжает улучшаться эпидситуация, за сутки — 2 472 новых больных.

Среди новых случаев — 122 ребенка и 22 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 44 916 человек, за сутки — 166. Выздороветь удалось 1 689 630 украинцам, за день — 7 815.

За время пандемии в Украине провели 9 498 958 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 11 817.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253) и Днепропетровской (220) областях.

Статистика за сутки:

Винницкая область — 27 случаев;

Волынская область — 77 случаев;

Днепропетровская область — 220 случаев;

Донецкая область — 324 случая;

Житомирская область — 26 случаев;

Закарпатская — 12 случаев;

Запорожская область — 168 случаев;

Ивано-Франковская область — 19 случаев;

Киевская область — 100 случаев;

Кировоградская область — 62 случая;

Луганская область — 21 случай;

Львовская область — 55 случаев;

Николаевская область — 79 случаев;

Одесская область — 168 случаев;

Полтавская область — 85 случаев;

Ровенская область — 58 случаев;

Сумская область — 60 случаев;

Тернопольская область — 94 случая;

Харьковская область — 191 случай;

Херсонская область — 29 случаев;

Хмельницкая область — 115 случаев;

Черкасская область — 253 случая;

Черновицкая область — 58 случаев;

Черниговская область — 20 случаев.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 мая 2021 года зарегистрировали 2 085 938 случаев коронавируса.

Суточный прирост — 2 758 случаев Covid-19.

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