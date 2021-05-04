По состоянию на 4 мая 2021 года в Украине обнаружили 2 088 410 случаев коронавируса. В стране продолжает улучшаться эпидситуация, за сутки — 2 472 новых больных.
Среди новых случаев — 122 ребенка и 22 медработника.
Всего в Украине от вируса умерли 44 916 человек, за сутки — 166. Выздороветь удалось 1 689 630 украинцам, за день — 7 815.
За время пандемии в Украине провели 9 498 958 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 11 817.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253) и Днепропетровской (220) областях.
Статистика за сутки:
- Винницкая область — 27 случаев;
- Волынская область — 77 случаев;
- Днепропетровская область — 220 случаев;
- Донецкая область — 324 случая;
- Житомирская область — 26 случаев;
- Закарпатская — 12 случаев;
- Запорожская область — 168 случаев;
- Ивано-Франковская область — 19 случаев;
- Киевская область — 100 случаев;
- Кировоградская область — 62 случая;
- Луганская область — 21 случай;
- Львовская область — 55 случаев;
- Николаевская область — 79 случаев;
- Одесская область — 168 случаев;
- Полтавская область — 85 случаев;
- Ровенская область — 58 случаев;
- Сумская область — 60 случаев;
- Тернопольская область — 94 случая;
- Харьковская область — 191 случай;
- Херсонская область — 29 случаев;
- Хмельницкая область — 115 случаев;
- Черкасская область — 253 случая;
- Черновицкая область — 58 случаев;
- Черниговская область — 20 случаев.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 3 мая 2021 года зарегистрировали 2 085 938 случаев коронавируса.
Суточный прирост — 2 758 случаев Covid-19.
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