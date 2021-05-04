PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

2 472 случая Covid-19 за сутки: в Украине продолжает улучшаться эпидситуация

лікарня коронавірус

По состоянию на 4 мая 2021 года в Украине обнаружили 2 088 410 случаев коронавируса. В стране продолжает улучшаться эпидситуация, за сутки — 2 472 новых больных.

Среди новых случаев — 122 ребенка и 22 медработника.

Всего в Украине от вируса умерли 44 916 человек, за сутки — 166. Выздороветь удалось 1 689 630 украинцам, за день — 7 815.

За время пандемии в Украине провели 9 498 958 тестов методом ПЦР, за последние 24 часа — 11 817.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (324), Черкасской (253) и Днепропетровской (220) областях.

Статистика за сутки:

  • Винницкая область — 27 случаев;
  • Волынская область — 77 случаев;
  • Днепропетровская область — 220 случаев;
  • Донецкая область — 324 случая;
  • Житомирская область — 26 случаев;
  • Закарпатская — 12 случаев;
  • Запорожская область — 168 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 19 случаев;
  • Киевская область — 100 случаев;
  • Кировоградская область — 62 случая;
  • Луганская область — 21 случай;
  • Львовская область — 55 случаев;
  • Николаевская область — 79 случаев;
  • Одесская область — 168 случаев;
  • Полтавская область — 85 случаев;
  • Ровенская область — 58 случаев;
  • Сумская область — 60 случаев;
  • Тернопольская область — 94 случая;
  • Харьковская область — 191 случай;
  • Херсонская область — 29 случаев;
  • Хмельницкая область — 115 случаев;
  • Черкасская область — 253 случая;
  • Черновицкая область — 58 случаев;
  • Черниговская область — 20 случаев.
Читайте
Семь областей в красной, Киев - в желтой: в Украине обновили зоны карантина

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 3 мая 2021 года зарегистрировали 2 085 938 случаев коронавируса.

Суточный прирост — 2 758 случаев Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка