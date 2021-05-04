Как приятно видеть родителям, как ребенок уплетает за обе щеки паровые овощи с котлетой, суп или молочную кашу. Ведь ни для кого не секрет, что питание ребенка имеет огромное значение для его здоровья, развития и активности.

Как отмечает педагог-психолог, член Украинской ассоциации экологической психологической помощи Мария Сычинская, у родителей довольно часто возникают трудности с тем, как накормить ребенка. Поэтому крайне важно вовремя разглядеть проблему и разобраться с ее причинами.

Итак, почему ребенок отказывается от еды?

Эмоциональное насыщение пищей

Когда ребенок отказывается есть, здравый смысл уступает инстинктам. Включается система “накормить любой ценой”, и именно это чаще всего окончательно ухудшает отношения малышей с пищей.

— Мы пытаемся накормить ребенка в любой подходящий момент и практически все время предлагаем еду. Это утомляет детей эмоционально и они могут потерять чувство голода, — предупреждает психолог.

Нарушение привязанности к родителям

Если ребенок отказывается от большинства продуктов, то проблема, скорее всего, не в продуктах. На это могут влиять чрезмерная родительская тревожность или проблемы с иерархией в семье.

Как объясняет Сычинская, когда привязанность между родителями и ребенком надежная и глубокая, то дети доверяют и полагаются на взрослого, который берет всю ответственность на себя.

— И не стоит действовать с позиции силы: “Я мама, и я решаю, что тебе лучше”. Это авторитаризм. Но и быть заложниками детских требований — это медвежья услуга для ребенка и усложнение жизни для взрослых, — отмечает она.

Еда не вкусная

Иногда даже обидно, что ребенок “крутит носом” и отказывается от приготовленных блюд. Дело в том, что детские вкусы еще только формируются и существенно отличаются от взрослых.

— То, что кажется нам аппетитным, у малышей может вызвать отвращение, и наоборот. Например, ребенку не понравился кабачковым суп. Но не супом единым. Гарантирую, что одно из десяти блюд из кабачка ребенку точно придется по душе, — говорит Сычинская.

Чувствительность к консистенции и ароматам

Дети рождаются с разным уровнем чувствительности. Эта чувствительность всегда распространяется и на еду: например, высокочувствительные детки очень внимательны к внешнему виду, запаху и консистенции блюд.

— Эту особенность нужно уважать, — уверяет педагог-психолог.

Пища является предметом манипуляций

Важно, чтобы аппетит был здоровым, а пища не вызывала страх. Ни в коем случае нельзя использовать пищу в качестве наказания или вознаграждения.

Напоследок Сычинская советует обязательно есть за одним столом.

— Это сделает семью крепче, а отношения ребенка с едой — здоровее, — подытожила она.

1 января 2021 года вступил в силу обновленный санитарный регламент, а также гигиенические требования к пищеблокам и методология закупок в системе школьного питания.