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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

На что жалуются больные коронавирусом в Украине — врач назвала симптомы

коронавірус

Украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, жалуются на повышение температуры тела и ощущение недостатка кислорода.

О симптомах болезни рассказала эпидемиолог, и. о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко в эфире одного из украинских телеканалов.

— Нельзя сказать, что абсолютно никто сегодня не жалуется на чувство отсутствия запаха или вкуса. Но часть людей, попадающих в больницы, рассказывают о повышении температуры, общей слабости, ощущении недостатка кислорода, — рассказала Наталья Иванченко.

Кроме того, фиксируются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

— Есть люди, у которых течение легкое или средней тяжести, у кого-то проявляется тошнота, у кого-то — боль в животе, жидкий стул, незначительное повышение температуры тела, кашель, — добавила она.

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Симптомы коронавируса

Ранее специалисты назвали главные симптомы коронавируса.

Среди них — высокая температура (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Подробнее о симптомах коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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