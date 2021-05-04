Ослабление карантина в Польше, прекращение использования вакцины Johnson&Johnson в Дании и улучшение Covid-ситуации в Украине. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 4 мая.

В Украине за прошедший день, 3 мая, прививки против коронавируса получили 919 человек. За сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса в 10 областях.

В частности, это Винницкая, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская регионы.

Кроме того, Житомирская область из 5 мая выходит из красной зоны карантина. Регион будет находиться в желтой зоне.

Украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, жалуются на повышение температуры тела и недостатка кислорода. Кроме того, фиксируются проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом сказала эпидемиолог Наталья Иванченко.

В ВОЗ сообщили, что в 2022 году для вакцинации взрослого населения планеты от коронавируса нужно будет от $35 млрд до $45 млрд.

Между тем в Канаде советуют не использовать вакцину Janssen компании Johnson&Johnson для людей моложе 30 лет, из-за риска возникновения тромбов.

В то же время Дания решила не использовать вакцину Johnson & Johnson. По мнению датского регулятора по лекарственным средствам, преимущества ее использование не перевешивают риска образования тромбов.

Кроме того, в Польше с 4 мая ослабили карантин. Возобновили работу все магазины в торговых центрах, а также художественные галереи и музеи, при условии соблюдения мер безопасности.

В свою очередь в Турции с 7 мая усиливают локдаун из-за ситуации с коронавирусом. В стране ограничат покупки в магазинах.

В частности, под запрет в государстве подпадают продажи одежды, игрушек, автомобильных аксессуаров и канцелярских товаров.

Также в Турции разработали тест, который за три часа определяет британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса.

Между тем в США планируют в начале следующей недели позволить применять вакцину Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

За минувшие сутки, 3 мая, в мире обнаружили более 669 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего больных обнаружили в Индии (более 355 тыс.), в США (около 39 тыс.) и Бразилии (более 36 тыс.)

Сейчас Украина среди стран мира занимает 24 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — восьмую позицию.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 мая 2021 года в Украине обнаружили 2 088 410 случаев коронавируса. За сутки зафиксировали 2 472 новых больных.

За прошлый день от вируса умерло 166 человек, выздоровели — 7 815.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253) и Днепропетровской (220) областях.

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