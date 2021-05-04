Уже на следующей неделе Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов планирует разрешить прививки от Covid-19 подросткам в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer/BioNTech Covid, сообщает The Guardian.

После в клинического исследования производитель вакцины провозгласил ее безопасной и эффективной для этой возрастной группы.

Вакцина может быть утверждена до середины мая, объявила директор Центра контроля за заболеваниями США (CDC) Рошель Валенски.

Однако в Pfizer еще не комментировали это сообщение.

Разрешение на использование вакцины для подростков успокоит страхи родителей относительно возможного заражения их детей Covid-19.

Moderna и Johnson & Johnson тоже тестируют свои вакцины для тинейджеров. Moderna ожидает результаты в ближайшее время.

Также производители вакцин от Covid-19 Pfizer и Moderna испытывают их для применения у детей от шести месяцев до 11 лет. Компании надеются, что уже в начале 2022 начнут вакцинацию маленьких детей.

В Израиле вакцинировать детей планируют после одобрения вакцины Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.