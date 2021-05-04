В следующем году для вакцинации взрослого населения планеты от коронавируса нужно будет от $35 млрд до $45 млрд.
Такие предварительные расчеты провели во Всемирной организации здравоохранения.
— По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще $35-45 млрд для вакцинации большинства взрослых во всем мире, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По его словам, эта сумма будет нужна организации в дополнение к необходимым $19 млрд, дефицит которых фиксируют уже в этом году.
Вакцинация против коронавируса
С декабря 2020 года в мире проходит вакцинация населения против коронавируса. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.
В то же время на планете фиксируют нехватку вещества.
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Источник: ВОЗ