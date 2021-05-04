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Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

ВОЗ назвала стоимость Covid-вакцинации взрослого населения планеты

ВООЗ Тедрос Гебреісус

В следующем году для вакцинации взрослого населения планеты от коронавируса нужно будет от $35 млрд до $45 млрд.

Такие предварительные расчеты провели во Всемирной организации здравоохранения.

— По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще $35-45 млрд для вакцинации большинства взрослых во всем мире, — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, эта сумма будет нужна организации в дополнение к необходимым $19 млрд, дефицит которых фиксируют уже в этом году.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 года в мире проходит вакцинация населения против коронавируса. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.

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В то же время на планете фиксируют нехватку вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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