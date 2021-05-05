Вторая доза другой Covid-вакциной — мнение Комаровского

Если при вакцинации от Covid-19 первая доза сделана Pfizer, то второй раз нужно колоть ее же. То же с AstraZeneca. Но ситуация складывается так, что никто не знает наверняка, что делать можно, а что нет.

Через год может возникнуть уже другая проблема, особенно для векторных вакцин. Ведь в них для доставки кусочка коронавируса в организм в качестве “транспорта” используют аденовирус.

Против него, как и против коронавируса, вырабатываются антитела. И если через год использовать такую же векторную вакцину, то она не будет эффективной, поскольку имеющиеся уже антитела нейтрализуют аденовирус.

Поэтому, вполне возможно, если мы сегодня привьемся AstraZeneca, то через год нам будет нужна вакцина с другим аденовирусом.

Сейчас же никто точно не знает, можно ли привиться другой вакциной, если закончится препарат для второй дозы.

ВОЗ пока воздерживается от комментариев и не дает четкого ответа, ссылаясь на недостаток данных исследований.

При любом раскладе между двумя дозами должно пройти три месяца, а за это время все может проясниться. Советую, получить защиту хотя бы одной дозой, а потом уже переживать о второй.

В это же время Иран объявил об успешном испытании своей собственной вакцины.

Источник: Комаровский